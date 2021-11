Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vor sa impuna o taxa de 4% din veniturile obținute platformelor de streaming de filme și seriale, precum și una de 3% din prețul filmelor descarcate contra cost. Cu alte cuvinte, ar urma sa fie taxate companii precum Netflix, HBO etc. Proiectul de lege a fost transmis de Guvern catre Parlament,…

- Ultimele zile ale politicii romanești au fost marcate de sagețile de prietenie și dragoste care se trag de la PNL spre USR și viceversa. Se discuta „prințipuri, nenicule!” și programul de guvernare. Nimic de funcții. Sunt cuminți deocamdata, zic liderii. Intre timp, PNL ar reveni la „ PeSeDeee, Dragostea…

- Intrebat despre renunțarea la organizarea alegerilor anticipate și intrarea la guvernare, liderul PSD a declarat ca „nu se exclud. Am constatat ca dupa inca 10 zile de criza, anumiți lideri politici au spus clar ca nu pot sa treaca prin Parlament un guvern minoritar. Lucru pe care-l spunem de la inceputul…

- Deputatul Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al USR scrie astazi, intr-o postare pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis i-a pacalit pe romanii ”carora le-a cerut votul ca sa «ii scape de PSD»”. Mesajul sau vine dupa ce șeful statului a spus despre cei de la USR ca sunt ”crizatori”, iar majoritatea…

- Florin Cițu spune ca noul guvern va fi tot al PNL, insa in acest moment nu are o majoritate care sa-l susțina, dar va negocia in Parlament pentru asta. Semnalul clar catre USR este ca nu-i mai vrea la guvernare. „PNL are o decizie in BEX ca, daca USR voteaza moțiunea de cenzura nu putem merge la guvernare.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca i-a transmis președintelui Klaus Iohannis faptul ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, iar daca nu se va identifica o majoritate solida, atunci se va ajunge la alegeri anticipate. ”Președintele Klaus Iohannis este autorul moral…

- Florin Cîțu spune ca noul guvern va fi tot al PNL, însa în acest moment nu are o majoritate care sa-l susțina, dar va negocia în Parlament pentru asta. Semnalul clar catre USR este ca nu-i mai vrea la guvernare. „PNL are o decizie în BEX ca, daca USR voteaza…

- Obligativitatea implementarii sistemelor online de plata in toate instituțiile de stat este cu un pas mai aproape sa devina lege, dupa ce proiectul legislativ inițiat de 2 parlamentari USR a trecut de Senat cu 88 de voturi pentru, unul impotriva și 37 de abțineri. Acesta urmeaza sa intre in scurt timp…