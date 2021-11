Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit in sedinta comuna pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca. TVR1 a transmis in direct dezbaterile, intr-o Ediție speciala.

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit in sedinta comuna pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca. TVR1 transmite in direct dezbaterile, intr-o Ediție speciala. Puteți urmari online dezbaterile pe tvrplus.ro.

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea joi plen reunit, de la ora 10.00, pentru a dezbate si vota programul de guvernare si lista Executivului Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate.…

- Senatul a adoptat, in unanimitate, initiativa legislativa a senatorilor USR PLUS Stefan Palarie si Irineu Darau care prevede ca cererea de obtinere a alocatiei de stat pentru copii sa fie cuprinsa in procedura de declarare, de catre parinte, a nasterii copilului, informeaza News.ro . Prin modificarea…

- Moțiunea de cenzura PSD - USR Plus - AUR impotriva primului ministru Florin Cițu a trecut in Parlament cu 281 de voturi din tot atatea exprimate. Azi, in Parlament s-a votat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL – UDMR. In favoarea moțiunii, susținuta de USR, PSD și AUR, au fost 281 de voturi…

- Se anunța o zi importanta in Parlament. O zi decisiva pentru soarta Executivului condus de catre recent alesul lider al PNL, Florin Cițu. Camera Deputaților și Senatul se reunesc in ședința, de la ora 12, pentru a dezbate și supune votului moțiunea de cenzura depusa de Partidul Social Democrat. Moțiunea…

- Camera Deputatilor si Senatul au plen reunit marti, de la ora 12.00, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura a PSD intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Pentru ca Executivul sa fie demis, sunt necesare 234 de voturi in favoarea motiunii. PSD va vota la vedere…