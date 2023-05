De teama unei situații imprevizibile dupa rotativa, Guvernul Ciuca a incercat, pe nebagare de seama, sa aprobe un proiect prin care prelungea licența de explorare in domeniul petrolier a OMV pentru inca 15 ani, deși Acordul expira abia in 2027. Problema este ca OMV a depașit termenele prevazute in Acord, iar statul roman ar fi […] The post Guvernul, marioneta austriaca. Cum a vrut tandemul Ciuca-Popescu sa favorizeze monopolul OMV first appeared on Ziarul National .