Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor referitoare la decesele cauzate de noul coronavirus, dupa ce mai multi oameni de stiinta au sustinut ca autoritatea sanitara din Anglia (Public Health England – PHE), care gestioneaza epidemiile, prezinta rezultate distorsionate.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata seara, ca spitalul modular realizat de Asociația Daruiește Viața din donații și sponsorizari in curtea spitalului Elias sa poata primi pacienți de marți. Conferința de presa in care a fost anunțata aducerea echipamentelor a fost organizata, in curtea spitalului,…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…

- Paul Stanescu, secretar general interimar al PSD, a anunțat ca partidul va depune o moțiune de cenzura la cererea primarilor din partid, astfel incat alegerile locale sa fie organizate de un alt guvern. ”Depunem moțiunea de cenzura și aceasta va trece suta la suta. Toți primarii PSD ne transmit aceleași…

- Guvernul a decis, in ședința de joi seara, ca se va putea face plaja nu doar pe șezlong, ci și pe cearșaf. Șeful Cancelariei a anunțat ca ar putea fi eliminata obligația ca persoanele care se intorc in țara, din zone turistice sau din alte țari, sa intre in izolare la domiciliu. Guvernul a decis, […]…

- Guvernul a anunțat, sambata, ca premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei – 2.500 lei pentru nepurtarea maștii de protecție in incinta și 500 de lei pentru fumat in spațiu inchis. Conform unor surse citate de Digi24.ro, premierul s-a dus singur la secția de poliție…

- Ludovic Orban și mai mulți miniștri din cabinet au petrecut, pe 25 mai, de ziua premierului, chiar in biroul acestuia, de la etajul intai al Palatului Victoria. Surse guvernamentale au explicat, pentru Sursa Zilei, cum arata incaperea in care a fost facuta fotografia virala. La etajul intai al Palatului…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa…