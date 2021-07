Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul premierului japonez Yoshihide Suga a decis joi sa plaseze Tokyo sub o noua stare de urgenta sanitara, pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, stare care va ramane in vigoare pe toata durata Jocurilor Olimpice, programate in perioada 23 iulie - 8 august, informeaza agentia Kyodo.…

