Guvernul japonez va dubla rezervele bugetare pentru cutremur la 6,9 miliarde de dolari

- Guvernul japonez intentioneaza sa dubleze rezervele bugetare pentru atenuarea efectelor cutremurului in urmatorul an fiscal, la 1.000 de miliarde de yeni (6,9 miliarde de dolari), a declarat duminica premierul Fumio Kishida, citat de Reuters, scrie news.ro.Kishida a anuntat planul dupa vizita sa…

- Cutremurul de magnitudinea 7,5 care a devastat Peninsula Noto, in centrul Japoniei, la 1 ianuarie, s-a soldat cu peste 200 de morti si zeci de disparuti, potrivit unui ultim bilant provizoriu prezentat de catre autoritati. Seismul a provocat un tsunami cu valuri inalte de cativa metri. Aceasta catastrofa…

- Bilantul cutremurului de Anul Nou in Japonia a crescut marti la 202 morti, iar bilantul persoanelor despre care autoritatile nu au vesti a fost revizuit – in scadere – la 102, relateaza AFP. Autoritatile din departamentul Ishikawa au triplat luni numarul persoanelor date disparute – la 323 -, in urma…

- Autoritatile din departamentul Ishikawa au triplat luni numarul persoanelor date disparute – la 323 -, in urma unei actualizari a listelor rezidentilor inregistrati in zone sinistrate. Insa, ulterior, ”multe familii ne-au anuntat ca au ptutut sa confirme ca persoane (care apareau pe aceste liste) erau…

- Pierderile suportate de companiile de asigurari de pe urma puternicului cutremur care a lovit Japonia de Anul Nou ar putea sa se ridice la 6,4 miliarde de dolari, potrivit unei estimari realizate de firma americana Karen Clark & Co (KCC), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit acestei companii…

- Salvatori japonezi infruntau miercuri o vreme foarte defavorabila, incercand in continuare sa gaseasca supravietuitori ai puternicului cutremur care a atins luni centrul tarii, soldat cu cel putin 73 de morti, potrivit unui nou bilant provizoriu, relateaza AFP conform News.ro De-a lungul drumurilor,…

- Economia Germaniei ar urma sa o depaseasca in acest an pe cea a Japoniei, devenind a treia mare economie mondiala, pe fondul deprecierii yenului fata de dolar si euro, transmite Bloomberg. Cele mai recente previziuni ale FMI estimeaza la 4.430 miliarde de dolari Produsul Intern Brut Nominal al Germaniei…