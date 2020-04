Guvernul italian pregăteşte un plan în cinci puncte pentru redeschiderea controlată a ţării Italia s-a confruntat cu cel mai grav focar din Europa, dar contagiunea incetineste si exista semne de nerabdare si de oboseala a izolarii in randul intreprinderilor si al populatiei. In declaratii pentru ziarul La Repubblica, Speranza a declarat ca guvernul va mentine reguli de distantare sociala, va dezvolta instrumente medicale la domiciliu pentru a trata mai multe persoane in afara spitalelor si pentru a creste masiv

testarea. Testarea a milioane de oameni ar trebui sa dezvaluie „cati italieni au fost infectati, daca si cum sunt imuni, cati si in ce zone pot reveni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

