Guvernul premierului italian Giorgia Meloni a negat ca ar fi pus sub ascultare telefoanele unor jurnalisti sau oameni politici, a declarat secretarul de stat la cancelaria prim-ministrului, Alfredo Mantovano, potrivit AFP, citat de Agerpres.

"Nu am autorizat niciodata, de cand guvernul a intrat in functie guvernului, punerea sub ascultare de orice fel vizand jurnalisti sau oameni politici", a declarat Alfredo Mantovano intr-un comunicat.

CITESTE SI Ani grei de inchisoare pentru un fost președinte brazilian. Ce acuzații i se aduc 04:41 116 Lula daii face o invitatie speciala papei…