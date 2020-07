Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Italiei a aprobat marti un pachet de masuri care ar trebui sa reduca birocratia, considerata de multa vreme un obstacol in calea cresterii economiei nationale, potrivit Agerpres. "Decretul de simplificare", anuntat de premierul Giuseppe Conte ca "mama tuturor reformelor", a ajuns aproape de…

- Premierul italian Giuseppe Conte a fost audiat - timp de trei ore - vineri, de catre procurori, cu privire la strategia aplicata de Guvernul sau in lupta imporiva epidemiei covid-19, care s-a soldat cu peste 34.000 de victime in tara, relateaza Reuters.

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres. ''Scoala se afla in centrul gandurilor noastre…

- Prim-ministrul Giuseppe Conte a transmis ca Guvernul italian va anunta inainte de finalul saptamanii planul de revenire treptata, incepand de la data de 4 mai, din izolarea impusa populatiei pentru combatarea epidemiei de COVID-19. „As vrea sa pot spune: sa redeschidem totul. Imediat. Incepem maine…

