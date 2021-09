Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre comuna Florești, Sandulești și Savadisla. Aceste comune au intrat în scenariul galben. Hotarârea nr. 180 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea…

- CNSU a aprobat introducerea certificatului verde, dupa modelul altor state. Masura ar urma sa permita activitatilor economice sa ramane deschise chiar si la o rata de infectare de peste 3 la mie.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara, in sistem online și a adoptat Hotararea nr. 99/2021 pentru instituirea unor masuri la nivelul comunei Vișeu de Jos in scopul preveniri și limitarii infecției cu noul Coronavirus. Masurile pentru asigurarea rezilienței…

- CARASOVA – Masurile au fost dispuse in urma sedintei extraordinare a CJSU, convocata vineri de prefectul judetului Caras-Severin, Cristian Gafu, la sediul Palatului Administrativ, in baza raportarii transmise in 3 septembrie 2021 de Directia de Sanatate Publica a judetului Caras-Severin! In cadrul sedintei…

- Guvernul pregatește in secret noi restricții pentru nevaccinați. Ministrul Sanatații s-a dat de gol. Astfel, vom intra in mall, dar și in restaurant cu certificat COVID. Cu alte cuvinte, daca suntem vaccinați, testați sau trecuți prin boala.La mall și la restaurant cu certificat COVIDIntrebata daca…

- Partidul Social Democrat a anuntat, joi, ca va ataca in contencios-administrativ Hotararea de Guvern privind masurile aplicabile de la 1 august pentru combaterea pandemiei de COVID-19, sustinand ca sunt introduse restrictii "disproportionate" pentru organizarea de adunari publice si mitinguri, respectiv…

- Indonezia va introduce de sambata masuri de urgenta pentru a aduce sub control cresterea exponentiala a cazurilor de infectare cu coronavirus, care a pus sub presiune sistemul medical, a anuntat joi presedintele Joko Widodo, transmite Reuters. 'Cu cooperarea noastra, a tuturor, si cu ajutorul…

- Guvernul a aprobat, sambata, Hotararea privind pachetele de servicii si Contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, pentru anii 2021-2022. Conform unui comunicat transmis de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate…