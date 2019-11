Guvernul Orban a decis, joi, in sedinta Executivului, sa il recheme pe Catalin Dancu, consulul general de la New York. Dancu fusese numit in aceasta funcție de guvernul Grindeanu, la finele lunii mai 2017.Absolvent al Facultații de Drept la Universitatea București, in 1993, Catalin Dancu este cunoscut in sistemul judiciar, fiind aparatorul in instanța a mai multor politicieni dar și al unor firme cunoscute, precum Bamboo.Printre cei care i-au cerut ajutorul s-au aflat Dinu Patriciu, George Becali sau Dumitru Sechelariu.