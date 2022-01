Guvernul Germaniei dă 60 de milioane de euro pentru o nouă campanie de vaccinare anti-COVID Guvernul Germaniei aloca 60 de milioane de euro pentru o noua campanie publicitara de vaccinare anti-COVID - &"Vaccinarea ajuta&", în încercarea de a crește rata de vaccinare, în special în privința rapelului. &"Cei care nu au primit înca un vaccin ar trebui sa se vaccineze imediat&", este solicitarea de pe site-ul Guvernului german.

Costurile totale se ridica la 60 de milioane de euro pentru lunile ianuarie – martie 2022, beneficiarul fiind o agenție de publicitate aparent abonata la contracte cu statul.

Cancelarul federal Olaf Scholz a prezentat prima… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

