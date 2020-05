Stiri pe aceeasi tema

- Economistul sef al Fondului Monetar International spune ca perspectivele economiei mondiale s-au inrautatit, comparativ cu ultimele prognoze publicate de FMI in urma cu trei saptamani, iar lumea se poate astepta la noi valuri de turbulente pe pietele financiare, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.…

- Germania se imprumuta masiv, pentru prima data in ultimii 7 ani, pentru a-și salva economia. Datoria va creste cu peste 15 puncte prcentuale Germania se asteapta ca nivelul datoriei ca procent din PIB sa urce la 75,25% anul acesta, de la 60%, in urma masurilor adoptate pentru a amortiza efectele negative…

- © Photo : Guvernul Republicii MoldovaChicu: FMI va aloca un credit de urgența Republicii MoldovaCHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Guvernul a votat unanim, in ședința de astazi acordul de creditate cu Federația Rusa in valoare de 200 de milioane de euro și creditul de urgența in valoare de 235 de milioane…

- Economia Italiei se va contracta semnificativ in primul semestru din acest an, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a avertizat marti ministrul Economiei, Roberto Gualteri, transmite Reuters, citata de Agerpres. "Ministerul de Finante estimeaza ca va fi un declin semnificativ…

- Germania a cerut companiilor auto sa produca dispozitive medicale, precum maști și ventilatoare, criza coronavirusului fiind tot mai dura în Europa unde sistemul sanitar face cu greu fața nevoilor de diverse lucruri. Și în Spania, Italia și SUA companii din domenii ce nu au legatura cu sanatatea…

- Ministerul de Finante a anuntat vineri ca se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului…

- Renașterea irlandeza. Salvata de FMI de la faliment in timpul crizei din 2008, acum inregistreaza cea mai mare creștere economica din UE Economia Irlandei a crescut cu 5,5% in 2019, fiind probabil din nou cel mai semnificativ avans din UE, insa sub estimarile Ministerului de Finante de la Dublin care…

- Apple a admis ca nu-și va atinge în acest trimestru obiectivele de vânzari din cauza epidemiei noului coronavirus, ceea ce înseamna ca milioane de oameni sunt în carantina, lanțul de furnizori nu funcționeaza cum trebuie și majoritatea magazinelor Apple din China sunt închise.…