- Oficialii germani lucreaza la un program de de stimulente in valoare de 75 - 80 miliarde de euro, in ideea de a sprijini relansarea economiei dupa pandemia de coronavirus, potrivit unui articol publicat de saptamanalul Bild am Sonntag, preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Conform publicatiei mentionate,…

- Guvernul german a promis ca va ajuta start-up-urile afectate de consecintele pandemiei de coronavirus printr-un pachet de asistenta financiara pe termen scurt, in valoare de aproximativ doua miliarde de euro, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Programul este conceput special pentru start-up-urile…

- Germania intentioneaza sa adopte luni un plan de ajutorare economica - fara precedent de la al Doilea Razboi Mondial - in lupta impotriva noului coronavirus, descuindu-si in acest sens toate incuietorile bugetare, relateaza AFP preluat de news.roPotrivit unui proiect de lege, dupa care AFP…

- Germania va inlocui cei sase ani de austeritate fiscala cu un buget expansionist, menit sa salveze economia tarii de efectele crizei provocate de pandemia de coronavirus, scrie Financial Times. Aproape 10% din PIB-ul Germaniei va fi pus la bataie pentru a proteja miile de afaceri de falimentul iminent.…

- Der Spiegel: Germania vrea sa puna la dispozitia firmelor afectate de COVID-19 un fond de jumatate de trilion de euro Germania ar putea infiinta un fond de o jumatate de trilion de euro pentru a sprijini companiile care se confrunta cu dificultati de plata din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus…

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri cel mai mare pachet economic de ajutor din Germania, in valoare de cel putin 550 milliarde de euro, pentru a sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus (COVID-19), oferindu-le credit "nelimitat" pentru a-si tine afacerile pe linia de plutire, transmit…

- Guvernul german a anuntat ca va sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus cu cel putin 550 de miliarde de euro, potrivit AP si AFP.Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, precizeaza ca "nu exista o limita superioara a creditului oferit de KfW (banca de dezvoltare detinuta de stat), acesta…

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa fie interzise…