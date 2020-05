Procurorul general al Franței a anunțat ca 63 de reclamații au fost inregistrate impotriva Guvernului de la Paris, pentru gestionarea deficitara a crizei coronavirusului, la Curtea de justitie a Republicii (CJR). CJR este unica instanta abilitata sa judece actiuni comise de membri ai guvernului aflati in functii. Seful statului este absolvit de reponsabilitati penale pentru […] The post Guvernul francez, dat in judecata de medici și cetațeni pentru cum a gestionat criza de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .