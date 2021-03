Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din casa in mai multe orase in incercarea de a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul Sanna Marin, potrivit Reuters. Decizia vine dupa un anunt al unei Comisii Constitutionale conform…

- Ieri, cancelarul german Angela Merkel a declarat ca renunta la decizia privind impunerea unor restrictii mai severe pe perioada Sarbatorilor de Pasti, recunoscand ca ideea a fost o greseala pe care si-o asuma, transmit Reuters si AFP, preluate de Agerpres. ‘Ideea unor restrictii severe de Pasti a fost…

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, potrivit Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri, care pana acum…

- Finlanda va introduce restrictii pentru o perioada de trei saptamani incepand de la 8 martie si este pregatita sa declare stare de urgenta pentru a incerca sa opreasca inmultirea cazurilor de infectare cu coronavirus, a anuntat joi prim-ministrul Sanna Marin, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Guvernul elvetian le-a recomandat marti alegatorilor sa respinga, la referendumul din 7 martie, o propunere de interzicere a valului integral, precum burqa sau niqab-ul purtate de unele femei musulmane, sustinand ca o asemenea interdictie ar afecta turismul, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Mii de oameni au marșaluit prin centrul Vienei, sâmbata, în semn de protest fata de restrictiile decise de guvern în contextul pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.Manifestanții - mulți fara maști - au scandat și au afișat mesaje precum "Kurz trebuie sa plece”.Austria,…

- Ucraina a inchis vineri scolile, restaurantele si salile de sport, instaland un nou lockdown, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus in aceasta tara cu 41 de milioane de locuitori, transmite Reuters. Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie…

