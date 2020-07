Guvernul discută alocarea sumei de 327 de milioane de lei pentru judeţele afectate de inundaţii ”Domnul ministru Stefan si domnul ministru Vela, ne-am angjat ca tratam cu promptitudine toate solicitarile venite pentru plata despagubirilor pentru pagubele provocate de inundatii. In ce situatie suntem?”, a intrebat, joi, premierul Ludovic Orban, in debutul sedintei de Guvern. Ministrul Ion Stefan a afirmat ca se vor aloca 327 de milioane de lei. ”Va putem informa ca dorim sa introducem pe ordinea de zi suplimentara un proiect pentru alocarea sumei de 327 de milioane de lei din fondul de fondul de rezerva, pentru 1.211 obiective din 23 de judete. Asa cum ne-am angajat suntem pregatiti sa venim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19669 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13800 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1.288 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- 1270 persoane au decedat BULETIN DE PRESA, 1 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.426 au fost declarate vindecate și externate.…

- Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1170 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Pana astazi, 21 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.581 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1151 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Pana astazi, 20 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1141 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pâna acum, 876 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.265 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.253 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 186 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…