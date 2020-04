Stiri pe aceeasi tema

- In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS CoV 2, Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protectiei sociale destinate mediului de afaceri din Romania. Actele normative adoptate de Executiv reglementeaza si unele aspecte legate de Certificatele…

- , Premierul Ludovic Orban va efectua luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus, iar, in cazul in care rezultatul va fi negativ, prim-ministrul va incheia perioada de izolare de 14 zile, a anuntat Guvernul. "Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii de luni, 23 martie a.c.,…

- Premierul Ludovic Orban va efectua luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus, iar, in cazul in care rezultatul va fi negativ, prim-ministrul va incheia perioada de izolare de 14 zile, a anuntat, duminica, Guvernul."Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii de…

- Premierul Ludovic Orban va efectua luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus, iar, in cazul in care rezultatul va fi negativ, prim-ministrul va incheia perioada de izolare de 14 zile, a anuntat, duminica, Guvernul. "Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii…

- A caștigat maratonul, dar a intrat la izolare Iulian Rotariu, câștigatorul ultramaratonului Ultra Asia Race Vietnam. Foto: Gina Poenaru Iulian Rotariu, câștigatorul ultramaratonului Ultra Asia Race Vietnam a sosit în România, însa va sta 14 zile în izolare. …

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a scris, vineri, pe Facebook, ca ordinul de izolare a populatiei la domiciliu trebuie sa fie dat cat mai rapid, insa acesta trebuie precedat de mai multe masuri de protectie a celor care stau in case, dar si de sprijin fiscal pentru cei care lucreaza in anumite sectoare."Eu…

- Saizeci de angajati ai Primariei Deva sunt in izolare la domiciliu, dupa ce primarul Florin Oancea si administratorul public, Adrian David Nicolae, au fost infectati cu coronavirus, astfel ca Primaria Deva isi suspenda activitatea pe o perioada nedeterminata, in functie de rezultatele anchetei epidemiologice.