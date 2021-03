Guvernul din India va propune un proiect de lege prin care să interzică criptomonedele Oficialii din India vor propune o lege care sa interzica criptomonedele, amendand pe oricine vrea sa tranzacționeze in țara sau sa dețina astfel de active digitale. Proiectul de lege ar urma sa interzica deținerea, emiterea, exploatarea, tranzacționarea și transferul de cripto-active, a declarat un inalt oficial guvernamental pentru agenția Reuters . In schimb, proiectul de lege le-ar putea lasa deținatorilor de criptomonede timp de pana la șase luni sa le lichideze, dupa care se vor percepe penalitați. Politicienii sunt increzatori ca legea va fi adoptata, mai ales ca guvernul indian deține o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care conține ajustari și modificari ale programului „Kurzarbeit” pentru susținerea companiilor din Romania e susținut de Camera de Comerț Romano-Germana (AHK), deși a starnit scandal in Parlament, dar a fost pana la urma votat și de PSD, „Mai ales posibilitatea de a reduce cu pana…

- Guvernul a aprobat, luni seara, proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ, proiectul Legii bugetului de stat…

- Guvernul a adoptat in aceasta seara bugetul pentru anul in curs, urmand ca documentul sa ajunga in Parlament. Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca bugetul pe 2021 a fost aprobat de Guvern si ca deficitul este de 7,16 la suta din PIB. Citu a precizat ca Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor au primit bani in plus bani din Fondul de Rezerva. Creșterea economica prevazuta pentru acest an este de 4,3%,…

- Nouriel Roubini, economistul care a prezis prabusirea pietei imobiliare si criza economica din 2008, critica dur Bitcoin și spune ca moneda virtuala alimenteaza, de fapt, o bula care se va sparte.

- Sporurile din sectorul bugetar "vor fi plafonate" Foto: gov.ro. Proiectul bugetului de stat pentru acest an este finalizat si va fi facut public mâine sau poimâine dimineata cel târziu - a anuntat premierul Florin Cîtu. Anterior, el afirmase ca proiectul de buget…

- Proiectul bugetului va fi trimis in Parlament la sfarșitul acestei luni. Guvernul mizeaza pe menținerea echilibrelor fiscale, dar promite investiții și continuarea programelor de sprijin pentru cei afectați de pandemie.

- Guvernul intentioneaza sa mareasca nivelul contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual pana in anul 2024, potrivit Programului de guvernare depus miercuri la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. „Cresterea contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual…