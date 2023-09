Guvernul declanșează ofensiva de toamnă pentru admiterea în Schengen Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma intr-un interviu pentru Der Standard, ca intentioneaza sa dea in judecata Austria cerand daune la Curtea Europeana de Justitie, daca guvernul austriac va insista sa blocheze aderarea Romaniei la Schengen. STANDARD: Ce strategie aveti pentru a-l convinge pe cancelarul austriac sa renunte la veto-ul impotriva aderarii la Schengen? Ciolacu: Cancelarul Karl Nehammer ne-a informat cu doar cateva zile inainte de reuniunea Consiliului UE ca nu va sustine aderarea Romaniei. Acest lucru a dus la frustrari in randul autoritatilor si al populatiei romanesti. Ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat ca țara noastra va intenta proces Austriei, la Curtea Europeana de Justiție, daca oficialii austrieci continua sa blocheze intrarea Romaniei in Schengen. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat recent ca Romania intenționeaza sa atace Austria la Curtea Europeana de Justiție,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma intr-un interviu pentru Der Standard, ca intentioneaza sa dea in judecata Austria cerand daune la Curtea Europeana de Justitie, daca guvernul austriac va insista sa blocheze aderarea Romaniei la Schengen. Romania este amenintata si provocata de razboiul…

- Premierul Marcel Ciolacu declarat, intr-un interviu pentru publicația austriaca Der Standard, ca Romania va ataca Austria la Curtea de Justiție a UE daca aceasta se va opune din nou aderarii Romaniei la spațiul Schengen. „Cancelarul federal Karl Nehammer ne-a informat abia cu cateva zile inaintea intalnirii…

- Romania da in judecata Austria la Curtea de Justiție UE, pentru votul repetat impotriva admiterii in Schengen, a declarat premierul Marcel Ciolacu. Daunele produse Romaniei ”se ridica la cel putin doua procente din PIB” a apreciat el. Marcel Ciolacu a anunțat intenția de a chema in judecata Austria…

- „Va fi o forța dinamica - dedicata realizarii intregului potențial al poporului rom și depașirii barierelor adanc inradacinate cu care se confrunta”, a transmis Alexander Soros, fiul lui George Soros și președintele Open Society Foundations, care sprijina societatea civila, intr-un comunicat de presa,…

- 12 sportivi la diferite categorii de virsta au reprezentat Republica Moldova la Campionatul Sud Est European la orientare sportiva (ediția a 12-a). Evenimentul s-a desfașurat in perioada 23-27 august in orașul Sarajevo, Bosnia și Herțegovina și a intrunit reprezentanți din noua țari: Bulgaria, Romania,…

- Peste 500 de domnițe și cavaleri din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Romania iși dau intalnire intre 17 și 20 de august la Suceava la cel mai mare festival medieval din Romania. ”A mai ramas fix o luna , pana vom scrie, din nou, istoria impreuna! Incepand cu 17 august,…

- Sambata a inceput Festivalul Internațional de Folclor „Carpați”, editia 37. Dupa o parada prin centrul Pitestiului, ansamblurile participante au fost primite de primarul Cristian Gentea, cel care a si deschis festivalul in parcul Lunca Argesului. Plin de culoare și frumusețe, Festivalul Carpati a scos…