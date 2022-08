Guvernul de la Priștina a decis să amâne cu o lună aplicarea măsurii care i-a nemulțumit pe sârbi Guvernul de la Priștina a anunțat, in cursul nopții de duminica spre luni, ca amana pana la 1 septembrie implementarea masurii care i-a scos in strada pe etnicii sarbi din nordul Kosovo. Aceștia au blocat duminica drumurile spre Serbia, au tras cu focuri de arma inspre polițiști și i-au agresat pe mai mulți șoferi kosovari, nemulțumiți ca de la 1 august ar fi trebuit sa-și schimbe placuțele de inmatriculare ale mașinilor – emise de autoritațile de la Belgrad – cu unele care sa fie emise de autoritațile din Kosovo. In urma tensiunilor de duminica seara și a consultarilor cu ambasadorii UE și SUA,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

