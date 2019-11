Stiri pe aceeasi tema

- Printre talibanii care ar putea fi eliberati din inchisoarea din Bagram se afla fratele mai mic al lui Sirajjuddin Haqqani, lider al propriei retele si al doilea in ierarhia militantilor jihadisti. Prizonierii vor fi eliberati doar daca talibanii ii elibereaza la randul lor pe doi profesori…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, si alti membri marcanti ai legislativului Statelor Unite au efectuat duminica o vizita neanuntata in Afganistan, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Nancy Pelosi, care a ajuns in Afganistan dupa o escala sambata…

- SUA au acuzat joi guvernul afgan de indulgenta excesiva si ineficienta in lupta impotriva coruptiei si au anuntat o retragere a peste 160 milioane de dolari dintr-un ajutor direct pentru Kabul, demersul intervenind cu mai putin de zece zile inaintea alegerilor prezidentiale din Afganistan, informeaza…

- Atacurile armate au vizat Massoud Square in Kabul, in apropierea Ambasadei Statelor Unite, potrivit TOLO care arata imagini dupa atacurile teroriste de marti. Presa a informat si despre Ministerul de Interne care a afirmat ca Ministerul Apararii a fost la randul acestuia victima unui atac…

- Președintele Trump a anunțat sambata nu doar contramandarea intalnirii pe sol american intre talibani, guvernul afgan și partea americana, ci și suspendarea tuturor negocierilor de pace in derulare in ultima luna cu talibanii. Statele Unite se aflau de aproape o luna de zile in contact cu acest grup…

- Alte circa 120 de persoane au fost ranite in atac, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, citat in comunicat.Potrivit lui Rahimi, toate victime sunt afgani civili si angajati ai taberei, care gazduieste contractori straini si organizatii non-guvernamentale.Cinci…