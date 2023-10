Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la UE, aprobat vineri de Guvernul Recean, prevede acțiuni pentru alinierea legislației moldovene la cea europeana, acestea fiind planificate sa fie indeplinite in perioada anilor 2024-2027.

- Guvernul de la Chisinau a aprobat vineri Planul National de Actiune pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana pentru perioada 2024-2027, potrivit unui comunicat al executivului de la Chișinau. Planul a fost realizat in colaborare cu numeroase institutii si in urma unor consultari active…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ieri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului, potrivit Agerpres. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care Guvernul vrea sa-si…

- Diabetul zaharat afecteaza peste 1 milion de romani, dar medicii cred ca numarul real al persoanelor afectate este cel puțin dublu și in continua creștere. Ministrul Rafila a anuntat ca Guvernul a modificat Legea 152/2020, privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sanatații și…

- Ce s-ar intampla in Republica Moldova, daca saptamana viitoare ar fi alegeri - Tabloul politic de peste PrutPresedinta Maia Sandu ar castiga urmatoarele alegeri prezidentiale, iar partidul sau, PAS, ar iesi pe primul loc la alegerile parlamentare, dar fara sa aiba majoritate, daca duminica viitoare…

- Europaralamentarul Eugen Tomac solicita Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE in procesul de integrare al Republicii Moldova.„Cați bani primește R. Moldova de la Uniunea Europeana? Am solicitat Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE…