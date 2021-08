Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anunțat ca a fost adoptata ordonanta care prevede tichete de masa pentru persoanele care se imunizeaza anti-COVID, precum si organizarea Loteriei de vaccinare. Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Victoria, ministrul a precizat ca ordonanta modifica si completeaza Legea nr. 55/2020 si ca persoanele care se vaccineaza cu schema […] The post Guvernul da alocație de hrana pentru vaccinați first appeared on Ziarul National .