Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii incep luni negocierile cu partidele politice parlamentare in vederea constituirii unei majoritati pentru sustinerea Cabinetului Citu. Vineri, premierul desemnat, Florin Citu, a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare. Singura modificare in componenta…

- Ce sanse are Florin Citu sa devina prim-ministru. Liberalii incep, luni, negocierile cu partidele parlamentare pentru a forma o majoritate Viitorul Guvern ar putea avea un nou prim-ministru, insa miniștrii raman cei din cabinetul Orban. Cu o excepție: Finanțele, adică portofoliul eliberat…

- Presedintele USR a scris ca i s-ar fi parut normal, avand in vedere ca USR si PNL sunt intr-o alianta, ca Florin Citu sa fi consultat si partidul sau, cand a decis lista de ministri pentru guvernul pe care il propune. Componenta guvernului este identica cu aceea a guvernului Orban, cu exceptia ministrului…

- Apar informații complete privind omul desemnat de Florin Cițu sa ii ia locul la Ministerul Finanțelor. Lucian Heius, propus pentru a ocupa functia de ministru al Finantelor Publice, este deputat de Hunedoara si a intrat in politica in 1999. Inginer de profesie, Heius a lucrat in sectorul privat pana…

- UPDATE ora 10:30 – Premierul desemnat, Florin Citu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. ‘Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare’, a spus Citu, precizand ca singura modificare in Cabinet este…

- A facut-o insa superficial: 15 minute pentru fiecare „pacient” Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu partidele parlamentare pentru a desemna un nou candidat la functia de premier. Asta dupa ce Ludovic Orban a renuntat marti sa fie premier desemnat , iar seful statului a acceptat aceasta depunere…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu partidele parlamentare pentru a desemna un nou candidat la functia de premier. Asta dupa ce Ludovic Orban a renuntat marti sa fie premier desemnat , iar seful statului a acceptat aceasta depunere de mandat. Liberalii nu au mers la consultari cu nicio…

- Premierul Ludovic Orban se întâlneste, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai partidelor parlamentare pe tema convocarii alegerilor anticipate.Seful Executivului a declarat, luni, ca liberalii vor face toate demersurile necesare pentru a ajunge la alegeri anticipate."Vom…