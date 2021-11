Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing a facut apel la populatie sa faca rezerve de hrana, intr-un moment in care China incearca sa combata reaparitia unor focare sporadice de COVID-19 care perturba comunicarile, informeaza Agerpres . Un anunt postat luni seara pe site-ul Ministerului Comertului indeamna „gospodariile…

- Aeroporturile din capitala Beijing au anulat vineri sute de zboruri, iar conditiile de calatorie au fost inasprite in toata China pentru a stopa aparitia unor focare sporadice de COVID-19, relateaza AFP.

- Autoritatile chineze au impus marti carantina in Lanzhou (nord-vest), care numara patru milioane de locuitori, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, cu o suta de zile inainte de Jocurile Olimpice de Iarna ce vor avea loc la Beijing, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Toate cartierele…

- Maratonul international de la Beijing, programat duminica viitoare, a fost amanat pe termen nedefinit pentru a preveni orice risc de transmitere a Covid-19, cu 100 de zile inaintea Jocurilor Olimpice, au anuntat organizatorii, citati de AFP, arata Agerpres. China a inregistrat, luni, 39 de…

- Autoritatile au impus luni noi masuri de izolare pentru zeci de mii de locuitori din nordul Chinei si le-au cerut rezidentilor din Beijing sa-si limiteze deplasarile din cauza unei cresteri a cazurilor de COVID-19 in tara, cu o suta de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing,…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca epidemia se afla sub control. Luni nu a fost raportat niciun caz nou de transmitere comunitara a coronavirusului, o premiera in ultima luna, din iulie.Aceasta tara, care a controlat in mare parte epidemia incepand din primavara anului 2020, China se confrunta…