- Ciolacu a aratat ca un miliard de euro va fi alocat sub forma de vouchere pentru alimente de baza, in valoare de 20 de euro, vouchere acordate la fiecare doua luni celor defavorizati voucherele pentru elevi, in valoare de 30 de euro lunar, vor fi acordate in perioada scolii pentru rechizite, haine si…

- "Pandemia a fost urmata de razboiul din Ucraina. Romanii au facut fața provocarii, acum și clasa politica trebuie sa se ridice la nivelul cetațenilor. Jumatațile de masura nu sunt suficiente. Nu mai avem timp de politica sterile, ci trebuie sa oferim raspuns la problemele romanilor," a afirmat Ciolacu.Liderul…

- Liderii coaliției prezinta, luni seara, pachetul de masuri sociale și economie „Sprijin pentru Romania”, menit sa ajute mediul economic și romanii de rand sa faca fața creșterii prețurilor. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost primul lider care a prezentat pachetul de masuri, intr-o conferința…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Cheile Gradistei, ca pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 17,3 miliarde de lei, va fi prezentat luni de liderii coalitiei, subliniind ca acesta reprezinta o premiera, deoarece este pentru prima data cand un guvern vine cu…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- Liderii coalitiei de guvernare au semnat au semnat o declaratie comuna prin care PSD, PNL, UDMR si grupul parlamentar al Minoritatilor Nationale condamna ferm „invadarea si agresiunea armata” de catre Federatia Rusa a teritoriului Ucrainei, a anunțat astazi, 24 februarie, președintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca actuala criza de securitate "este despre securitatea spatiului euro-atlantic" in ansamblul sau, aratand ca statele aliate trebuie sa se continue sa se coordoneze cu privire la masurile concrete, astfel incat sa se obtina o dezescaladare a situatiei."Actuala…