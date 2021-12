Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Marea Britanie au lansat luni - in mod separat - apeluri catre Rusia pentru a detensiona situatia de la frontiera cu Ucraina in urma activitatilor sale militare din ultimul timp, cu o zi inaintea discutiilor dintre presedintii SUA, Joe Biden, si Rusiei, Vladimir Putin, in format de videoconferinta,…

- Lituania a mobilizat soldati la frontiera cu Belarus pentru a se pregati in fata unui posibil flux de migranti, a declarat luni ministrul de interne lituanian, Agne Bilotaite, transmite Reuters. Guvernul va discuta de asemenea o eventuala declarare a starii de urgenta in zona de granita cu Belarusul,…

- Autoritatile poloneze au acuzat luni Minskul ca încearca sa declanseze o confruntare majora, dupa ce imagini postate pe social media arata sute de migranti care se îndreapta spre frontiera dintre Belarus si Polonia, transmite Reuters citata de Agerpres.Într-o înregistrare…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a apreciat duminica drept “legitima” dorinta tarilor de a-si proteja frontierele, in timp ce unele state europene solicita ajutorul UE pentru ridicarea de garduri de sarma ghimpata si a impiedica astfel sosirea in masa a migrantilor, potrivit France Presse,…

- Polonia aproape a dublat numarul militarilor care pazesc frontiera cu Belarus, pentru a raspunde unui val in crestere de migratie, transmite Reuters. 'Aproape 6.000 de soldati din diviziile a 16-a, a 18-a si a 12-a servesc la frontiera polono-belarusa', a scris ministrul apararii, Mariusz…

- Comisia Europeana a aprobat marti planul de recuperare post-COVID-19 si de transformare a economiei pentru a deveni mai ecologica si mai digitalizata in urmatorii ani pentru Estonia in valoare de 969,3 milioane de euro, informeaza Reuters, citat de agerpres. Conform schemei, Estonia va obtine de…

- Soldați britanici vor începe sa conduca cisterne pentru a duce carburanți în stațiile ramase fara motorina și benzina dupa zile de criza, în ciuda declarațiilor premierului Boris ca situația se îmbunatațește, transmite Reuters. În multe orașe majore din Regatul…

- Ministrul pentru Afaceri Kwasi Kwarteng a afirmat dupa o intalnire cu directori ai companiilor National Grid, Centrica, EDF si autoritate de reglementare Ofgem ca a primit din nou asigurari ca securitatea livrarilor nu reprezinta un motiv de ingrijorare imediat. El a promis sa licreze cu industria pentru…