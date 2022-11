Guvernul britanic a anunțat marti ca va investi 700 milioane de lire sterline pentru a achiziționa 50% din actiunile centralei nucleare Sizewell C, iar grupul de utilitati francez Electricite de France (EDF), care se ocupa de construcția centralei, va deține acțiunile ramase. Asta inseamna ca firma chineza China General Nuclear (CGN) va fi exclusa din proiect. „China se așteapta ca […] Articolul Guvernul britanic vrea sa excluda China din acționariatul centralei nucleare Sizewell C apare prima data in Curierul National .