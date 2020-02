Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit, intr-o tentativa de a pune presiune pe blocul comunitar in negocierile comerciale, relateaza ziarul The Daily Telegraph, preluat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, vineri, intr-o postare pe Twitter, ca a semnat acordul pentru iesirea Marii Britanii din UE la 31 ianuarie. „Astazi am semnat Acordul prin care Regatul Unit se retrage din UE la 31 ianuarie, onorand astfel mandatul democratic al poporului britanic”,…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele american Donald Trump au spus luni ca asteapta cu nerabdare sa continue cooperarea stransa, precum si negocierea unui "acord de liber schimb ambitios" in cadrul unei convorbiri telefonice, a informat Downing Street, potrivit Reuters. "Premierul a vorbit…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters.

