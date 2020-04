Guvernul aproba in sedinta de joi rectificarea bugetului Trezoreriei Statului, pentru combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19 Guvernul aproba, in sedinta de joi, rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe acest a,n pentru alocarea sumelor necesare combaterii efectelor negative ale epidemiei cu noul coronavirus. "Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2020 (...) se diminuează la venituri cu suma de 30.000 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 54.625 mii lei, rezultând un deficit în sumă de 84.625 mii lei", prevede proiectul de hotărâre de…