Stiri pe aceeasi tema

- Microgranturi din fonduri UE pentru companii. De luni, firmele afectate de criza COVID-19 pot completa formularul electronic Formularul electronic de inscriere pentru obtinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro incepand de luni, 12…

- Guvernul a analizat in ședința de joi, in prima lectura, propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a institui o schema de ajutor de stat pentru suportarea integrala a valorii voucherelor acordate de operatorii de turism in contextul amanarii calatoriilor din timpul pandemiei…

- Banca Transilvania (BT) se va implica in distribuirea granturilor din fonduri europene pentru sustinerea antreprenorilor, prin programul initiat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA)."Este un program de un miliard de euro care a generat, deja, interes foarte mare…

- Banca Transilvania este banca partenera in programul de granturi din fonduri europene pentru antreprenori si este pregatita sa asigure o derulare rapida a acestuia. Programul - initiat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - este destinat sustinerii firmelor si economiei. Antreprenorii…

- Ziarul Unirea Firmele din Romania se vor putea inscrie pentru granturi in valoare totala de un miliard de euro. Care sunt pașii de urmat Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit oficial operationala marti, incepand de la ora…

- Sprijinul financiar se utilizeaza pentru finantarea proiectelor de investitii de interes strategic national/local din urmatoarele domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de seceta, combaterea eroziunii solului, drenare si desecare, protectie…

- Guvernul discuta în ședința de joi un proiect de OUG privind acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru unele firme care nu au desfațurat activitate în starea de urgența, în contextul crizei COVID-19. Actul normativ se refera la firmele din centrele comerciale mari…

- Seful Directiei Generale Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Razvan Pirjol, si-a exprimat, joi, speranta ca in urmatoarele zile Guvernul va anunta granturile in valoare de 350 de milioane de euro destinate industriei ospitalitatii. "Lucrurile se intampla, se intampla…