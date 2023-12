Anul viitor, romanii vor beneficia de trei minivacante, in condițiile in care 2 mai, 16 august si 27 decembrie 2024 vor fi zile libere pentru bugetari. Acestea urmeaza sa fie recuperate prin prelungirea programului de lucru. Decizia a fost luata in ședința de Guvern de joi. „Mai am si o veste care cred ca este buna pentru romani, in general. Este vorba despre zilele libere pentru anul care vine, 2024, pentru cei din sistemul bugetar. Si anume, pe langa cele care sunt legal zile libere s-a mai decis ca zilele de joi, 2 mai, vineri, 16 august, si vineri, 27 decembrie 2024, sa fie zile libere pentru…