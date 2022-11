Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ultimele doua programe care mai erau de implementat de catre Guvern, din pachetul „Sprijin pentru Romania” au fost semnate si anume conventiile de implementare si garantare pentru programele nationale Student Invest si Family Start. „Am decis impreuna…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern se va completa setul de politici guvernamentale pentru sustinerea familiilor tinere cu un program destinat cresterii natalitatii. Ministrul Familiiei, Gabriela Firea a afirmat ca anul trecut, in Romania s-au nascut cei mai putini…