- Guvernul a decis prelungirea termenului pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real prevazut in sarcina persoanelor juridice fara scop lucrativ de la 17 august pana la 1 noiembrie 2020, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului Ionel Danca. "A fost adoptata o ordonanta de…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Leasing de echipamente si utilaje, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este vorba de ordonanta de urgenta pentru asigurarea leasingului de echipamente si utilaje pentru…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea Variantei ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe (judetul Covasna), investitie in valoare de 355 de milioane de lei, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata hotararea de guvern…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanța de urgența care modifica Legea pensiilor prin care recunoaște condiții speciale de munca pentru aproximativ 1500 de pensionari din industria Apararii. „In domeniul Muncii, a fost aprobata o ordonanța de urgența pentru modificarea Legii pensiilor. Pentru anumite…

- Guvernul a modificat, miercuri, hotararea privind starea de alerta, fiind introduse noi masuri in ceea ce priveste regulile de distantare fizica si protectie sanitara, intre care marirea de la 6 la 10 a numarului persoanelor care practica sportul in aer liber in grup, a anuntat, miercuri, Ionel Danca,…

- Guvernul a decis, in ședința de joi, sa rescrie cardurile de sanatate eliberate pana in 2014. Astfel, valabilitatea acestora va fi extinsa. Guvern a adoptat un act normativ care prevede ca, acestea vor avea o valabilitate de șapte ani, potrivit Digi24. „Guvernul a adoptat un act normativ foarte important…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta referitoare la autostrada Iasi – Targu Mures, care permite realizarea documentatiei tehnice pentru acest obiectiv de investitii, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Source