Guvernul a oficializat definiția săracului. 50% dintre români corespund Hotararea Guvernului privind indicatorii de incluziune sociala stabilesc criteriile care definesc saracia in Romania. Astfel sunt considerate in deprivare materiala severa persoanele care au restanțe la intreținere, care nu dețin un autoturism, care nu iși permit plata unei saptamani de vacanța pe an și care nu consuma carne cel puțin o data la doua zile. […] The post Guvernul a oficializat definiția saracului. 50% dintre romani corespund first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, cu sediul in Carei, județul Satu Mare, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale vacante, de ingrijitoare I M. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat pe site-ul instituțional, la secțiunea Transparența Decizionala, proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea atestarii unor localitați ca statiuni turistice de interes național, respectiv local, și pentru modificarea anexei…

- „De multe ori puterea de a decide lideri, institutii, coordonatele „statului de drept” apartine liderilor altor popoare. (…) Cu alte cuvinte, reprezentantii altor tari „ne indeamna”, fiind „ingrijorati”, cum sa legiferam (...)“. Este opinia exprimata de fostul premier, Adrian Nastase. Intr-un comentariu…

- Fostul premier Adrian Nastase arata faptul ca in cazul ”democrațiilor coloniale”, incluzand Romania in aceasta categorie, totul este dictat din extern. Nastase considera ca, in prezent, Romania nu are lideri politici care sa se impuna, de aceea ii numește ”eunuci”. ”Definitia democratiei porneste…

- Primaria Municipiului Sighetu Marmatie organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a funcției contractuale de conducere, temporar vacante, de administrator public. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele…

- Sute de migranti care si-au gasit un refugiu in case abandonate din nordul Serbiei, in apropierea frontierei cu Ungaria si Romania, incearca sa ajunga in Europa Occidentala prin Romania - pe o ”ruta a saracului” - in contextul in care Ungaria a ridicat la frontiera sa de sud un gard de sarma ghimpata…

- Primaria Municipiului Carei, Județul Satu-Mare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, in cadrul Direcției Serviciilor Publice Locale, Sector Spații Verzi, dupa cum urmeaza: muncitor calificat in domeniul agricol; muncitor calificat…

- Adrian-Ioan Veștea, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR), a participat joi, 6 mai 2021, la invitația Ministerului Afacerilor Interne, la conferința online pe tema dezbaterii proiectului de Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de…