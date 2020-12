Stiri pe aceeasi tema

- Scenarii pentru majorarea salariului minim. Patronatele solicita inghețarea pentru șase luni. Orban: ”Salariul minim va crește in functie de evolutia economiei” Patronatele care sunt implicate in consultarile cu Guvernul si cu sindicatele pe tema majorarii salariului minim pentru anul 2021…

- Organizatiile patronale care sunt implicate in consultarile cu Guvernul si cu sindicatele pe tema nivelului salariului minim pentru anul 2021 au solicitat inghetarea salariului cel putin pentru primele 6 luni ale anului viitor, a declarat, marti, secretarul de stat din Ministerul Muncii si Protectiei…

- Ministrul Muncii: Numarul salariatilor in prezent este cu 15.000 mai mare fața de inceputul anului, inainte de debutul pandemiei. Povestea cu milionul de șomeri, o minciuna Numarul salariatilor activi angajati in prezent in economie il depaseste cu peste 15.000 pe cel inregistrat la inceputul anului,…

- Angajatorii trebuie sa dispuna munca la domiciliu sau in regim de telemunca, iar acolo unde nu este posibil, sa decaleze programul de lucru daca au peste 50 de angajati. Munca la domiciliu se poate desfasura si cu echipamentele telesalariatului, arata Ministerul Muncii. Institutia anunta ca, de luni,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Ministerul Muncii, Guvernul a aprobat, in sedinta joi, o ordonanta de urgenta care prevede, printre altele, ca pe durata starii de alerta, angajatorii sa dispuna munca la domiciliu sau in regim de telemunca, acolo unde specificul activitatii permite.…

- Tot mai mulți angajatori se lupta pentru a-și ține personalul departe de virusul SARS-Cov-2. Un angajat nu va putea fi testat impotriva vointei sale pentru COVID-19, insa, atunci cand exista suspiciuni de infectare, pentru a se putea prezenta la locul de munca, angajatorul ii poate solicita sa efectueze…

- Venitul minim la care se calculeaza contributia de asigurari sociale pentru persoanele care doresc sa isi cumpere vechime in munca este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, iar cota de contributie pentru anul 2020 este de 25%. Guvernul a reglementat printr-o ordonanta de urgenta legislatia…