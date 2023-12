Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, la propunerea Agenției Naționale pentru Sport, dublarea premiilor acordate sportivilor și colectivelor tehnice care s-au calificat sau urmeaza sa se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, in funcție de locurile I-VI obținute la campionatele mondiale sau campionatele europene,…

- Guvernul a decis dublarea premiilor pentru sportivii romani calificati la Jocurile Olimpice de la Paris, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat dupa sedinta de guvern ca, in contextul in care 2024 este anul Jocurilor Olimpice…

- Trotinetele și bicicletele electrice vor avea nevoie de RCA. Anunțul facut de Guvern Bicicletele electrice și trotinetele electrice vor trebui obligatoriu asigurate, se arata intr-un proiect de lege adoptat vineri de Guvern. Guvernul a adoptat vineri un proiect de lege care prevede, potrivit purtatorului…

- Sportivii din lotul de canotaj care vor fi prezenți la JO de la Paris vor locui la doar 20 de minute de baza unde se vor desfașura intrecerile, a asigurat președinta ANS, Elisabeta Lipa Romania are deocamdata 61 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dintre care 44 sunt canotori.…

- Vasile Catea, președintele Federației Romane de Box, a declarat cu mandrie ca anul 2023 a fost un an de excepție pentru sportul pugilistic romanesc, cu peste 80 de medalii internaționale caștigate de pugiliștii juniori in diverse competiții de prestigiu, inclusiv la Campionatele Europene și Mondiale.…

- Este oficial! Sportivii ruși și belaruși vor putea sa participe a Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Comitetul International Olimpic (CIO) a autorizat participarea sportivilor din cele doua țari sub drapel neutru. Comitetul Olimpic Internațional a dat unda verde pentru participarea sportivilor din…

- Guvernul a decis ca subvenția pe care agricultorii o primesc pentru achiziția de motorina va fi menținuta in vigoare cel puțin pana in 2026. Guvernul a decis, in sedinta de vineri, prelungirea schemei de ajutor de stat destinata fermierilor pentru achizitia motorinei, a informat purtatorul de cuvant…

- Reprezentanții sportului romanesc și-au propus ca delegația Romaniei sa numere 142 de sportivi, iar totalul de medalii sa ajunga la 13. Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș, pugilista Lacramioara Perijoc, atleta Alina Rotaru, inotatorul David Popovici,canoistul Catalin Chirila sau ciclistul Vlad…