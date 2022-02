Guvernul a decis desființarea Secției Speciale! Cum comentează DNA In contextul dezbaterilor publice privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Direcția Naționala Anticorupție aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Direcția Naționala Anticorupție s-a exprimat in mod ferm și constant pentru desființarea SIIJ și revenirea in competența sa a faptelor de corupție și asimilate corupției savarșite de magistrați. Aceasta poziție ferma a fost adusa la cunoștința opiniei publice și a instituțiilor cu atribuții in domeniu, in repetate randuri, ea bazandu-se pe argumente temeinice. Subliniem din nou nevoia Romaniei de a dispune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

