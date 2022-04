Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care cazeaza refugiați ucraineni primesc bani de la stat. Hotararea, aprobata astazi de Guvern Guvernul va aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea pentru cetatenii romani care gazduiesc refugiati ucraineni, a anuntat, vineri, prim-ministrul…

- Guvernul va aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea pentru cetatenii romani care gazduiesc refugiati ucraineni, a anuntat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Nu am reusit in sedinta de miercuri sa finalizam procedurile care vizau reglementarea…

- "Nu am reusit in sedinta de miercuri sa finalizam procedurile care vizau reglementarea modului in care cetatenii romani, persoane fizice, pot sa beneficieze de recuperarea sumelor pe care le cheltuiesc cu cazarea cetatenilor ucraineni.Prin hotararea de guvern de astazi am stabilit ca, din Fondul de…

- Guvernul va aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea pentru cetatenii romani care gazduiesc refugiati ucraineni.Anuntul a fost facut de prim ministrul Nicolae Ciuca in debutul sedintei de Guvern.Nu am reusit in sedinta de miercuri sa finalizam procedurile…

- UPDATE – Guvernul va aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea pentru cetatenii romani care gazduiesc refugiati ucraineni, a anuntat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. ‘Nu am reusit in sedinta de miercuri sa finalizam procedurile care vizau reglementarea…

- Guvernul Romaniei aproba vineri alocarea a 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru persoanele care gazduiesc refugiați ucraineni precum si procedura de decontare. Guvernul urmeaza aprobe in sedinta de vineri un proiect de ordonanta de urgenta pentru sprijinirea celor care gazduiesc…

- Guvernul va aproba vineri alocarea a 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru persoanele care gazduiesc refugiați ucraineni. Sprijin financiar acordat romanilor care gazduiesc refugiați Masura vizeaza acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei/zi/persoana pentru…

- Guvernul aproba astazi alocarea a 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru persoanele care gazduiesc refugiati ucraineni. Masura vizeaza acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei/zi/persoana pentru un numar mediu de 15.000 de refugiati proveniti din Ucraina, pentru o perioada…