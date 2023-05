Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta care asigura „un cadru sustenabil” pentru sprijinirea ucrainenilor care au venit in tara noastra din cauza razboiului, a transmis purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . El a precizat ca sumele care vor fi acordate…

- „Avem astazi pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pregatita la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin care ne asiguram ca se realizeaza in practica de zi cu zi tocmai aceasta transparenta si facilitarea a accesarii fondurilor europene, prin digitalizarea tuturor etapelor prin care…

- ”Ieri, 29 martie 2023, s-a inchis apelul pentru dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe. 2.545 de proiecte depuse, 5.761 de posibili beneficiari si 2.455 de posibili beneficiari din zone defavorizate”, anunta, joi, Ministerul Educatiei. Potrivit institutiei, bugetul total…

- Pentru ca așa s-a decis in PNRR, Guvernul vrea sa inființeze un nou Oficiu pentru Privatizare, cu alt nume, care, sub pretextul monitorizarii performanțelor intreprinderilor publice, sa vanda companiile de stat. Noua instituție va putea nu numai sa vanda activele intreprinderilor publice, ci sa le și…

- Potrivit comunicatului de presa al Executivului, ajutorul de stat de restructurare sub forma de granturi se acorda integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, si va fi folosit pentru: „a) achizitia de certificate de emisii de gaze cu efect de sera necesare pentru indeplinirea…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, nota de informare de care Guvernul a luat act include o analiza a situatiei la zi privind ajutorul financiar de 1.400 de lei, acordat in doua transe in acest an, pentru plata facturilor la energie de catre persoanele vulnerabile."Astfel, pana la inceputul lunii…

- Cseke Attila e detaliat evoluția legislației in ceea ce privește consolidarea cladirilor cu risc seismic:„In primul rand, ceea ce Ministerul Dezvoltarii, Guvernul si Parlamentul a facut in privinta legislatiei privind consolidarea de risc seismic, inainte de 2022 aveam o legislatie care data din 1994.…