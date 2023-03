Guvernul a aprobat participarea ţării noastre la programul de evaluare internaţională a elevilor Guvernul a aprobat, participarea Romaniei la Programul pentru evaluarea internationala a elevilor – PISA 2025, inclusiv la optiunile internationale, fiind prevazuta testarea elevilor la limba engleza, precum si chestionarul TIC pentru elevi, chestionare pentru parinti si pentru profesori, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al Executivului, hotararea adoptata prevede aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru evaluarea internationala a elevilor – Programme for International Student Assessment (PISA), inclusiv la optiunile internationale, si anume: Chestionarul TIC pentru elevi,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Guvernul a aprobat, vineri, participarea Romaniei la Programul pentru evaluarea internationala a elevilor - PISA 2025, inclusiv la optiunile internationale dezvoltate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

