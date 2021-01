Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat creșterea cu 3% a salariului minim in 2021, la 2.300 lei. Masura se aplica din ianuarie. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% „Salariul minim crește cu 3% in 2021, peste rata inflației din 2020 și peste estimarea de rata de inflație in 2021,…

- Valoarea punctului de pensie va continua sa se majoreze anual pentru a acoperi rata inflatiei si minim 58,5- din rata de crestere a salariului mediu brut pe economie, potrivit potrivit Programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. „Legislatia din…

- 54,4% dintre IMM-urile care au raspuns la un sondaj considera necesara pastrarea diferentierii dintre salariatii cu studii superioare si cei fara studii superioare in privinta salariului minim.

- Bugetul de stat poate susține anul viitor o creștere a pensiilor cu cel mult 8-9 procente, au declarat surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Majorarea va acoperi inflația, au adaugat sursele citate. In ceea ce privește discuțiile privind majorarea salariului minim, Guvernul se afla…