- Primarul Capitalei Nicușor Dan a precizat sambata ca bucureștenii nu trebuie sa iși faca griji deocamdata pentru plata intreținerii intrucat vor plati in continuare 164 de lei pe gigacalorie. El a explicat ca daca se va majora tariful, facturile marite vor veni abia la doua luni de la adoptarea hotararii…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei din Cabinetul Ciuca, a anuntat printr-o postare ce bani au fost alocati la rectificarea bugetara pentru Ministerul Muncii. Firea spune ca au fost alocate fonduri de peste 2,7 miliarde lei pentru Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru asigurarea platii salariilor…

- Guvernul a aprobat miercuri Hotararea privind schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol", care prevede ajutoare de 23,7 lei pentru o familie de albine. Ajutoarele marg la 2.246.866…

- Guvernul a aprobat joi, printr-o hotarare, alocarea a 310.426.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Executivului in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in 31 de unitati administrativ-teritoriale. Potrivit…

- Guvernul britanic vede energia nucleara drept un element cheie al strategiei climatice, dar o mișcare criticata de ecologiști. Rolls-Royce Holdings a strans 455 de milioane de lire sterline (618 milioane de dolari) pentru a dezvolta reactoare nucleare mici in Marea Britanie. Astfel, in demersul sau,…