Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. „Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”, a adaugat șeful Executivului.

- Social Contribuțiile la fondurile private de pensii vor crește de la 3,75% la 4,75% martie 16, 2022 13:08 Guvernul a aprobat in ședința de astazi o Ordonanța de urgența care prevede majorarea cu un punct procentual, incepand cu 1 ianuarie 2024, a contribuțiilor la fondurile private de pensii (Pilon…

- Guvernul trebuie sa faca reforma pensiilor pentru a elimina inechitațile din sistem, a declarat, marți, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a precizat ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), cu refeormele prevazute, nu poate fi renegociat.

- Guvernul a adoptat luni o hotarare prin care se poate incepe semnarea tuturor contractelor și absobția banilor din PNRR, a spus, dupa ședința Executivului, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. „A fost adoptata hotararea de guvern privind normele de aplicare ale Ordonanței 124…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a renunțat la supraimpozitarea locuințelor, oficialul afirmand, vineri, ca nu este un adept al taxelor noi și ca așteapta propuneri privind reforma fiscala din partea societații. In schimb, acesta a declarat ca dorește o analiza a taxarii muncii.„Nu sunt adeptul supraimpozitarii…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca și rectori ai mai multor universitați din Consorțiul Universitaria au discutat, astazi, despre oportunitațile de finanțare oferite prin Planul Național de Redresare și Reziliența și alte surse europene destinate susținerii invațamantului tehnic superior și crearii de hub-uri…

- Alin Nica, președintele CJ Timiș le cere primariilor din județ sa se pregateasca temeinic pentru a cere bani din Planul National de Redresare si Rezilienta. Vremea cand banii se dadeau fara munca, ” pe prietenie, interes sau mila” a trecut, avertizeaza acesta. Guvernul lucreaza intens la Ghidurile pentru…

- Guvernul se va intruni in sedinta, miercuri, pe agenda figurand o analiza asupra progreselor inregistrate in realizarea reformelor si atingerea tintelor si jaloanelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Conform unui comunicat transmis de Guvern, in cadrul sedintei va fi prezentata…