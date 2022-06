Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romani chiar in weekend. Vremea se schimba radical in mai multe zone ale țarii. ANM a emis deja un cod galben de furtuni. Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de vant puternic și averse valabila in noua județe din țara pana duminica dimineața. Potrivit ANM , sunt…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de vant și ploi valabila in 31 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galați, Buzau, Braila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Calarași, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Dambovița, Teleorman,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila in 30 de județe din țara. Toate judetele din vestul tarii vor fi afectate. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila in 30 de județe din țara. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Brașov,…

- Statul a stabilit ca incetarea producerii energiei electrice pe baza de lignit si huila sa se realizeze pana la data de 31 decembrie 2030, prin retragerea din exploatare si inchiderea definitiva si ireversibila a capacitatii energetice totale instalate pe baza de lignit si huila, de 4.920 MW, potrivit…

- In sectorul energetic, carbunele este principalul responsabil de poluarea atmosferica, care include emisiile de gaze cu efect de sera. Carbunele reprezinta o sursa importanta de producere a energiei electrice, acoperand in medie intre 17,35%, in anul 2020 si 19,66%, la nivelul datei de 31 martie 2022,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins duminica avertizarea Cod portocaliu de averse si vijelii in 12 judete si in Capitala, in timp ce restul tarii, cu exceptia a patru judete din vest, se vor afla sub Cod galben de ploi. Potrivit meteorologilor, in intervalul 29 mai, ora 14:00 – 30 mai,…

- ”Guvernul Romaniei a avizat, in sedinta de joi, cel de-al patrulea Program Operational Regional (POR) pentru exercitiul financiar 2021-2027, aferent regiunii Nord-Vest. Astfel, in interval de o saptamana, au fost transmise oficial Comisiei Europene spre verificare si aprobare Programele Operationale…