Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 26 iulie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție. De asemenea, președintele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, ca neintemeiata, sesizarea facuta de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu modificarea de catre Parlament a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit institutiei, citata de Mediafax. Pe 28 iunie, seful statului a trimis Curtii Constitutionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul privind promulgarea Legii pentru respingerea OUG 76/2017 privind infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica SA ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica" prin transformare. Pe 5 iulie, Camera Deputatilor…

- Dupa decizia Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial pe 31 mai 2018, in care se precizeaza ca reorganizarea Regiei Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) in societate pe actiuni este neconsitutionala, Guvernul a dat Ordonanta de urgenta pentru legalizarea statutului acesteia. EDP a devenit…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta prin care a fost modificata Legea societatilor, astfel incat Editura Didactica si Pedagogica sa poata fi organizata ca societate in subordinea Ministerului Educatiei si sa poata edita manualele. Ordonanta a fost adoptata dupa ce Curtea Constitutionala…

- In motivarea necesitatii acestei OUG se invoca urmatoarele argumente: necesitatea sprijinirii educatiei, a cresterii calitatii sistemului de invatamant, a asigurarii derularii in conditii normale a procesului de invatamant; decizia CCR in cazul legii de adoptare a OUG privind Editura Didactica, faptul…

- Curtea Constitutionala discuta marti sesizarea presedintelui privind Legea referendumului, care prevede ca data organizarii unui referendum pentru revizuirea Constitutiei sa fie stabilita de Guvern. Legea a fost trimisa la reexaminare de catre presedintele Iohannis, a fost adoptata din nou de Parlament,…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, cu amendamente, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008, asupra caruia presedintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea.Actul normativ a fost adoptat cu 227 de voturi favorabile si 24 impotriva si reglementeaza posibilitatea…