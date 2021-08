Stiri pe aceeasi tema

- „Trump Organization”, conglomeratul de companii care apartine familiei fostului presedinte American, Donald Trump, este vizat de o ancheta penala, a anuntat marti procuroarea statului New York, Letitia James,...

- Procuratura statului New York a inceput o ancheta penala asupra afacerilor lui Donald Trump, desfașurate prin compania Trump Organization, scrie BBC. Pana acum, ancheta urmarea doar aspectele civile ale afacerilor sale.

- Contractul editorial al guvernatorului statului american New York, Andrew Cuomo, care prevedea publicarea unei carti in 2020 despre gestionarea pandemiei de coronavirus, a fost semnat pentru suma de 5 milioane de dolari, potrivit unor documente fiscale publicate luni de biroul de presa al politicianului…

- Biletele pentru spectacolele de pe Broadway vor fi puse in vanzare in aceasta saptamana, desi reprezentatiile nu vor fi reluate pana pe 14 septembrie, informeaza BBC. Teatrele newyorkeze vor putea functiona atunci la 100% din capacitate, a anuntat guvernatorul statului New York, Andrew…

- Biletele pentru spectacolele de pe Broadway vor fi puse in vanzare in aceasta saptamana, desi reprezentatiile nu vor fi reluate pana pe 14 septembrie, informeaza BBC. Teatrele newyorkeze vor putea functiona atunci la 100% din capacitate, a anuntat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.…