- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7635 lei/euro, 4,3251 lei/dolar, 5,5596 lei/lira sterlina, 4,3682 lei/franc elvetian. Euro se apropie de maximul istoric in fata monedei nationale. Si dolarul si lira cresc in continuare. Moneda britanica atinge cea mai mare valoare…

- Leul a continuat sa se deprecieze in raport cu moneda euro, ajungand miercuri la un curs de 4,7635 de lei pentru un euro, la mica distanța de cel mai ridicat nivel atins in luna ianuarie a acestui an, potrivit cursului afișat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Practic, acesta este cel mai…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a redus prognoza de inflație de la 4,2% la 3,8% pentru finalul acestui an, iar Mugur Isarescu – guvernatorul BNR – a declarat ca economia nu este ”nici in prapastie, nici pe marginea ei”. Totuși, guvernatorul a avertizat ca cea mai mare parte a creșterii economice a…

- Cresterea consumului, principalul motor al creșterii economice, a ramas la un nivel inalt, stabil, dar acesta nu este un nivel sustenabil și cererea se va atenua, a subliniat guvernatorul BNR, care a adaugat ca acest lucru ar trebui sa se faca prin masuri ințelepte, pentru a evita acțiunea brutala,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a scazut de la 4,2% la 3,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a coborat, de la 3,4% la 3,1%, prognoza pentru decembrie 2020, in contextul in care economia Romaniei nu este ”nici in prapastie, nici pe marginea ei”, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR,…

- Mugur Isarescu a declarat, la conferința de presa susținuta de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, pentru prezentarea Raportului asupra inflației care are loc vineri, ca situatia economica nu este asa cum se anunta. "Economia Romaniei nu este nici in prapastie, nici pe fundul prapastiei,…

- Cițu reclama dezastrul lasat de PSD: "Deficitul va fi pe creștere la 10 luni, situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre." Isarescu: "Ne ingrijoreaza deteriorarea deficitului bugetar" Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, la 10 luni vom avea tot crestere pe…

- Înainte de nominalizarea premierului unui guvern PNL, Ludovic Orban s-a întâlnit în aceasta dimineața cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu la sediul Bancii Centrale. Discuțiile au durat circa o ora iar temele abordate au fost legate de evoluția economiei europene și situația macroeconomica…