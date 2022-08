Guvernarea noastră chiar este o artă Privesc, inspaimantandu-ma, catre cifrele (oficiale; cosmetizate, desigur) ale guvernarii noastre. Nivelul de trai și calitatea vieții, schițate cu ajutorul acestora, au chipuri generatoare de mare depresie sociala; sunt, fiecare in parte, un fel de replici mioritice la ,,Guernica” lui Picasso. Cum poate o guvernare, definita de unii ca fiind arta de a gestiona fericit resursele, […] Articolul Guvernarea noastra chiar este o arta apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne-am inceput cariera cu un vis, un boboc de idee intr-o minte de copil. Dar orice plan era compus la timpul viitor. Voi fi, voi face. Ei bine, Carina, mica scriitoare despre care vreau sa va vorbesc, a transformat „cand voi fi mare” in „cand voi fi in stare”. Iar ea este in […] Articolul…

- Guvernul a aprobat saptamana trecuta transferul pasajului subteran pietonal CFR in administrarea noastra pentru reabilitare și modernizare. „A fost un proces administrativ care a durat 1 an și 8 luni. Aceasta este realitatea birocratica, pentru cei care cred ca lucrurile se intampla prea greu sau se…

- 16 iunie reprezinta o zi de sarbatoare pentru Baza 95 Aeriana care a aniversat 102 ani de la inființare. In acest context, a fost organizata o ceremonie militara și religioasa la care au participat veterani de razboi din județul Bacau și reprezentanți din cadrul sistemului național de aparare, ordine…

- Auzi, ce chestie? Am trecut de o pandemie și banul a cam fost ideea centrala. Sa ne aducem aminte de spirt, maști, izolete sau … mai baban, spitalele modulare care…au costat cat au costat. Dumnezeu știe cat s-a cheltuit, in vreme ce noi stateam la cușca. A venit și razboiul la granițe, și iata!, tot…

- „Penibila suma de 4 lei/zi promisa de guvern care va fi virata oamenilor pe un card electronic, nu poate fi folosita decat conform listei de produse alimentare aprobata la Palatul Victoria. Adica romanii care indraznesc sa cheltuie acea suma infima și umilitoare data de guvern pe alte produse exceptand…

- In vederea prevenirii si combaterii insectelor care provoaca disconfort in spatiile deschise la nivelul Municipiului Bacau, Serviciul Municipal de Utilitati Publice in calitate de operator Dezinsecție-Dezinfecție-Deratizare (DDD) a incheiat contractul subsecvent in vederea aplicarii tratamentelor avio…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea”, va invita la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacausa sarbatorim impreuna Ziua Astronomiei. Aceasta a fost celebrata pentru prima data in anul 1973, in California, atunci cand astronomul amator Doug Berger, președintele de atunci al Asociației…